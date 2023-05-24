وزير الخارجية الإسباني : لدينا أفضل العلاقات مع جيراننا على غرار المغرب

2023-05-24 / 22:22
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هبة بريس _ الرباط

وصف وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء بفالنسيا، إن “المغرب بالشريك الاستراتيجي بالنسبة لبلاده”.

وأكد ألباريس خلال لقاء نظمته صحيفة (لاس بروفينسياس) أن “المغرب شريك استراتيجي وليس مجرد جار. ويجب أن تكون لدينا أفضل العلاقات مع جيراننا، على غرار المغرب، وهذا ما نجحت إسبانيا في القيام به”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإسبانية بأنه في فبراير الماضي، عقدت إسبانيا والمغرب أول اجتماع رفيع المستوى في المغرب منذ 11 عاما، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع جمع أكبر عدد من وزراء الحكومتين وتوج بتوقيع عدد مهم من الاتفاقيات، وصلت إلى 20 اتفاقية في المجموع.

وفي هذا الصدد، أكد ألباريس على أهمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف قائلا: “إذا أخذنا فصولا مهمة مثل التجارة، فقد وصل البلدان إلى رقم قياسي قدره 20 مليار يورو في التجارة، و11 ألف شركة إسبانية تصدر منتجاتها إلى المغرب و1100 شركة موجودة بالفعل في المغرب”.

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