مكالمات هاتفية مع ” بزناسة ” تجر 8 دركيين الى السجن

2023-05-24 / 22:24
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها عن ، إيداع 8 دركيين سجن عكاشة بالبيضاء ، في انتظار استكمال التحقيق معهم من طرف قاضي التحقيق بإستئنافية البيضاء.

واضافت مصادرنا، أن الدركيين تم ايداعهم السجن، على خلفية ورود أسمائهم بعد الإطاحة بتاجرين للمخدرات نواحي بني ملال السنة الماضية، غير أن مجريات الاستماع لتاجرين للمخدرات من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفحص هواتفهما، تم العثور على تسجيلات صوتية وفيديوهات تتوثق عملية الارتشاء بالاضافة الى ارقامهم الهاتفية .

وقد وجهت عدة تهم للمعتقلين من ضمنها الارتشاء وافشاء السر المهني والتستر على تجار مخدرات بالمنطقة والتستر على شخص مطلوب للعدالة والمشاركة في هذه الأفعال الإجرامية.

وكشفت مصادر متطابقة ، المركز القضائي للدرك التابع لجهوية بني ملال، من المرتقب تقديم دركيين اخرين للعدالة مشتبه فيهم بالتورط مع تجار مخدرات كبار بالاقليم ، وذلك بعد انتهاء مسطرة الاستماع وتحليل اثار جنائية تتعلق بالمكالمات مع تجار المخدرات .

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‫6 تعليقات

  1. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ندعو علا الدنيا السلامة اللهم تب علينا وعلا انفسنا واعنا علا النفس الامارة بالسوء

  4. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم هم من يراقبون شباب هدا الوطن من السرقة والمخدرات والرشوة وماالا دالك اصبحو هم معتقلين في هذه الجراءم لابد من معاقبتهم

  5. آش يسلو راسهم لا خدمت اللحلال لاخدمت اللحرام ويالعيادبالله كيف ما كالو الي دار الذنب يستاهل اللعقوبوة

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