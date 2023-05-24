مكالمات هاتفية مع ” بزناسة ” تجر 8 دركيين الى السجن

2023-05-24 / 22:24
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها عن ، إيداع 8 دركيين سجن عكاشة بالبيضاء ، في انتظار استكمال التحقيق معهم من طرف قاضي التحقيق بإستئنافية البيضاء.

واضافت مصادرنا، أن الدركيين تم ايداعهم السجن، على خلفية ورود أسمائهم بعد الإطاحة بتاجرين للمخدرات نواحي بني ملال السنة الماضية، غير أن مجريات الاستماع لتاجرين للمخدرات من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفحص هواتفهما، تم العثور على تسجيلات صوتية وفيديوهات تتوثق عملية الارتشاء بالاضافة الى ارقامهم الهاتفية .

وقد وجهت عدة تهم للمعتقلين من ضمنها الارتشاء وافشاء السر المهني والتستر على تجار مخدرات بالمنطقة والتستر على شخص مطلوب للعدالة والمشاركة في هذه الأفعال الإجرامية.

وكشفت مصادر متطابقة ، المركز القضائي للدرك التابع لجهوية بني ملال، من المرتقب تقديم دركيين اخرين للعدالة مشتبه فيهم بالتورط مع تجار مخدرات كبار بالاقليم ، وذلك بعد انتهاء مسطرة الاستماع وتحليل اثار جنائية تتعلق بالمكالمات مع تجار المخدرات .

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