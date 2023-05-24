الاعتداء على شرطي بالعيون يخلف استياء لدى سكان المدينة

2023-05-24 / 21:45
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تعرض رجل أمن من أبناء مدينة العيون ، الى اعتداء عنيف من طرف شخصين، استدعى نقله على عجل الى المستشفى لتلقي العلاجات ، بعد تعرضه لكسر على مستوى الأنف .

وكان الشرطي المعتدى عليه يباشر عمله اليومي بمدارة الدشيرة وسط مدينة العيون ، قبل أن يفاجأه شخصين ويعرضانه للعنف الجسدي ، ليغمى عليه، قبل أن يلوذا بالفرار الى وجهة غير معلومة ، بعد حلول دورية للامن لعين المكان .

الواقعة اعقبتها موجة استنكار في صفوف زملاءه في العمل ، وكذلك اقاربه وأهله الصحراويين ، مطالبين باعتقال ومحاكمة المعتدين على الشرطي.

وتتابع المصالح المركزية للإدارة العامة للأمن الوطني موضوع الاعتداء عن كثب، و كذا على مستوى ولاية أمن العيون، حيث حظي بتضامن ومؤازرة من طرف زملاءه في العمل .

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