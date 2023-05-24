التغطية الصحية.. توقيع اتفاقيتي شراكة مع مختبرات فايزر المغرب
ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم الأربعاء بالرباط، حفل التوقيع على اتفاقيتي شراكة مع مختبرات فايزر المغرب، وذلك بحضور ممثل المختبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا، باتريك فان دير لو.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، أن توقيع هاتين الاتفاقيتين يأتي في إطار مواكبة تجسيد ورش التغطية الصحية الشاملة التي أطلقها الملك محمد السادس، وكذا في إطار مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والتي أصبحت تشكل اليوم تحديا حقيقيا للصحة العامة وتهديدا متناميا لصحة الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وتهدف الاتفاقية الأولى، حسب البلاغ، إلى تحديد شروط وأحكام الشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومختبرات فايزر فيما يخص مساهمة هذه الأخيرة في تجسيد ورش التغطية الصحية الشاملة من خلال تحسين مسار علاج ورعاية المرضى، وكذا تعزيز النظم الصحية، فضلا عن دعم الولوج إلى الأدوية المبتكرة.
أما الاتفاقية الثانية، فترتكز على محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات 2019-2022، التي تندرج في إطار مخطط الصحة 2025، وتروم الى تحديد مجال إسهام مختبرات فايزر في دعم قدرات مختبرات التحليل الميكروبيولوجي بالمستشفيات المغربية، وكذا تعزيز مهارات مهنيي الصحة، عبر دورات للتكوين المستمر في المجالين الطبي والإحيائي، وتطوير البحوث العملية، بالإضافة إلى تحسيس وتوعية عامة الناس ومهنيي الصحة حول مقاومة مضادات الميكروبات.
ويشار إلى أن هاتين الاتفاقيتين تندرجان في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتتعلقان بمساهمة مختبرات فايزر بالمغرب في تجسيد ورش التغطية الصحية الشاملة، والحفاظ على صحة المواطنين المغاربة من خلال مناهج تجعل المريض دائما في صلب الاهتمام، يخلص البلاغ.
11 تعليقات
أظن أن وزارة الصحة ضعف في الخدمات الصحية وكذالك ضعف في التواصل مع المواطنين.
اللقاحات هي لقاح الغلاء والغباء.يا وزارة الصحة.
من مزايا كورونا أنها فضحت المسؤوليين عن مبيعات والتجارة في اللقاحات.
أين الأطباء والممرضيين حتى تتكلمون عن التغطية الصحية ؟؟؟ نذهب إلى المستشفيات ولم نجد لاطبيب ولا ممرضة ولا خدمات صحية حدث ولا حرج هههههههههههه.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مستشفيات عمومية ومراكز طبية في انقراض وذالك راجع إلى الخصاص من اطباء وممرضيين لأنهم الكل من الأطباء يهربون الى المستشفيات الخاصة من أجل المال والربح.
ياسيد وزير الصحة كل مشروع يتطلب العناية بالصحة أولا، وبالاطر الصحية خاصة الممرضين وتنصفهم لأنهم هم من يستحقون العناية أما توقيع إتفاقية شراكة مع مختبرات فايزر بالمغرب فهذا شأنكم…
شئ جميل ومميز بتوقيع اتفاقية شراكة مع مختبرات فايزر بالمغرب ولكن الأهم من ذلك هو المعانات التي يعيشها مرضى السرطان حدث ولا حرج عدم العناية بهؤلاء المرضى الذين يعانون من القهرة والظلم وتهظم حقوقهم هباءا منثورا في المستشفيات العمومية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نتمنى من هذه الشراكة مع مختبرات فايزر بالمغرب ان تعطي نتائج إيجابية واستراتجية بعيدة المدى ، لمواكبة وتجسيد ورش التغطية الصحية بسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية صحة شعبه من الميكروبات الضارة بالجسم.
يجب مكافحة ومقاومة مضادات الميكروبات حيث اننا مقبلين على فصل الصيف الذي يكثر به المكروبات لهذا يجب على وزارة الصحة أن تقوم بعملية التلقيح ضدد هذه المكروبات.
هذه المكروبات اصبحت تشكل خطر على صحة الإنسان فيجب على وزارة الصحة مكافحتها.
نريد تفسير تام لهذه الشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مختبرات فايزر بالمغرب أنا لحد الآن لم أفهم ما قصدهم هههههههههههه.