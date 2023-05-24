التغطية الصحية.. توقيع اتفاقيتي شراكة مع مختبرات فايزر المغرب

هبة بريس _ الرباط

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم الأربعاء بالرباط، حفل التوقيع على اتفاقيتي شراكة مع مختبرات فايزر المغرب، وذلك بحضور ممثل المختبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا، باتريك فان دير لو.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، أن توقيع هاتين الاتفاقيتين يأتي في إطار مواكبة تجسيد ورش التغطية الصحية الشاملة التي أطلقها الملك محمد السادس، وكذا في إطار مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والتي أصبحت تشكل اليوم تحديا حقيقيا للصحة العامة وتهديدا متناميا لصحة الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وتهدف الاتفاقية الأولى، حسب البلاغ، إلى تحديد شروط وأحكام الشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومختبرات فايزر فيما يخص مساهمة هذه الأخيرة في تجسيد ورش التغطية الصحية الشاملة من خلال تحسين مسار علاج ورعاية المرضى، وكذا تعزيز النظم الصحية، فضلا عن دعم الولوج إلى الأدوية المبتكرة.

أما الاتفاقية الثانية، فترتكز على محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات 2019-2022، التي تندرج في إطار مخطط الصحة 2025، وتروم الى تحديد مجال إسهام مختبرات فايزر في دعم قدرات مختبرات التحليل الميكروبيولوجي بالمستشفيات المغربية، وكذا تعزيز مهارات مهنيي الصحة، عبر دورات للتكوين المستمر في المجالين الطبي والإحيائي، وتطوير البحوث العملية، بالإضافة إلى تحسيس وتوعية عامة الناس ومهنيي الصحة حول مقاومة مضادات الميكروبات.

ويشار إلى أن هاتين الاتفاقيتين تندرجان في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتتعلقان بمساهمة مختبرات فايزر بالمغرب في تجسيد ورش التغطية الصحية الشاملة، والحفاظ على صحة المواطنين المغاربة من خلال مناهج تجعل المريض دائما في صلب الاهتمام، يخلص البلاغ.

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