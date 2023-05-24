الجيش الملكي يغادر كأس العرب

2023-05-24 / 20:40
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هبة بريس _ رياضة

انهزم فريق الجيش الملكي أمام الوحدة الإماراتي ب 3-0 ، في المباراة التي جمعتهما ، اليوم الأربعاء على أرضية ملعب آل نهيان في أبوظبي ، برسم إياب الدور الثاني من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وسجل الهدف الأول للوحدة الإماراتي اللاعب فاكوندو كروسبزكي عن طريق رأسية في الدقيقة 16 ، فيما أضاف الهدف الثاني اللاعب جواو بيدرو في الدقيقة 53 ، قبل أن يختم اللاعب ألان حصة التسجيل في الوقت بدل الضائع

وبهذا الانتصار انتزع الوحدة الإماراتي بطاقة الصعود إلى دور المجموعات بنهائيات البطولة التي تقام في المملكة العربية السعودية في يوليوز المقبل ليلتحق بفرق المجموعة الرابعة للبطولة .

وكان الفريقان قد تعادلا بدون أهداف ، في مباراة الذهاب التي جمعتهما الجمعة الماضية ، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط .

وبلغ الجيش الملكي الدور الثاني بعدما فاز على فريق الاتحاد الليبي ذهابا (4-1) وخسر إيابا (1-3).

وتأهل الوحدة إلى هذا الدور من البطولة بعد فوزه على فريق البرج اللبناني في مواجهتي الدور الأول (0-3) و(1-0).

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تعليق واحد

  1. تعليقي، هو ان مستوى بطولة كرة القدم في المغرب ضعيف جدا مقارنة مع دول الخليج ويمكن اضافة مصر كذلك.

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