توقيف متورطين في السطو على وكالة بنكية بطنجة
الصورة تعبيرية

مرتيل..الأمن يحبط عملية سرقة وكالة لتحويل الأموال

2023-05-24 / 20:27
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بتنسيق مع نظيرتها بمدينة مرتيل، اليوم الأربعاء 24 ماي الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب محاولة سرقة تحت التهديد باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد باشرت، بتاريخ 19 أبريل المنصرم، إجراءات معاينة محاولة سرقة تحت التهديد باستعمال العنف استهدفت وكالة لتحويل الأموال بمدينة مرتيل، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات الميدانية إلى تحديد هويات المشتبه فيهم ويتم توقيفهم يومه الأربعاء بكل من مدينتي تطوان ومرتيل.

كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز المعدات المستعملة في محاولة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهي عبارة عن أسلحة بيضاء ودراجة نارية وقناع حاجب للوجه، فضلا عن حجز مجموعة من كبسولات مخدر الشيرا ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

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