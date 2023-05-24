صحيفة : ساعة رونالدو الجديدة أغلى من سيارته..(صورة )

2023-05-24 / 19:44
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هبة بريس _ رياضة

كشفت مصادر صحفية سعر ساعة النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، التي ظهر بها في صورة جديدة نشرها عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”.

وذكرت صحيفة”سبورت” الإسبانية، أن سعر الساعة التي ارتداها رونالدو يتجاوز 7 أضعاف ما أنفقه على سيارته رنج روفر الثمينة.

وقالت الصحيفة، إن رونالدو دفع 100 ألف جنيه إسترليني لشراء هذه السيارة قبل بضع سنوات مما يعني أنه إذا دفع ثمن الساعة التي تبلغ 750 ألف جنيه إسترليني فإنه أنفق سبعة أضعاف ما دفعه مقابل السيارة.

وبعد تعاقده مع نادي النصر السعودي، أصبح النجم البرتغالي يكسبه أكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني في الأسبوع.

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