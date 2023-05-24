تعيين أستاذ مغربي “محاضرا بارزا” في جامعة نيويورك

2023-05-24 / 18:52
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هبة بريس _ الرباط

تم تعيين الأستاذ المغربي أنس باري “محاضرا بارزا” في جامعة نيويورك، من أجل إلهام فوج خريجي هذه المؤسسة المرموقة لعام 2023.

وأعرب باري، الذي يقوم بتدريس علوم الحاسوب والتحليل التنبؤي في الجامعة ذاتها منذ سنة 2015، عن فخره بمنحه هذا الدور، خلال حفل التخرج الذي أقيم أمس الثلاثاء، بحضور أزيد من خمسة آلاف من المدعويين.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح الأستاذ، الحاصل على شهادة الدكتوراه في علوم الحاسوب من جامعة جورج واشنطن، أن هذا التميز يمكن أن يشكل مصدر إلهام للطلاب وخريجي الجامعات المغربية، معتبرا أن الأمر يتعلق باعتراف بالقيم التي تشبع بها في بلده الأصل المغرب.

وتطرق هذا الأستاذ، الذي يدير مختبر أبحاث حول التحليل التوقعي والذكاء الاصطناعي في جامعة نيويورك، في كلمة خلال الحفل، إلى الازدهار الذي يشهده مجال الاصطناعي، مستعرضا سبل جعل هذه التكنولوجيا الجديدة في خدمة الخريجين الجدد.

وأوضح، في هذا الإطار، أن الذكاء الاصطناعي “يعد امتدادا للذكاء البشري وليس بديلا عنه”، داعيا الخريجين إلى المساهمة في ابتكار أدوات ذكاء اصطناعي “مفتوحة، وموثوقة، ومسؤولة، وعادلة”. فالذكاء الاصطناعي، برأيه، سيوفر فرصا للذين يمتلكون مهارات من قبيل التفكير التحليلي والإبداع.

جرى هذا الحفل، الذي أدارته الأستاذة ويندي سوزوكي، الخبيرة العالمية في علوم الأعصاب، في قاعة “راديو سيتي ميوزيك هول” المرموقة في نيويورك.

وطور السيد باري، بالتنسيق مع فريق عمله من الأطباء والخبراء، أداة ذكاء اصطناعي تتيح تتبع الأخبار الكاذبة حول لقاحات كوفيد-19 ومواجهة والتعامل مع التردد في أخذ اللقاح.

وتم تصميم الآلية الجديدة التي يطلق عليها “Vaccine Hesitancy Analytics Tool” (آلية تحليل التردد في أخذ اللقاح)، والتي نُشرت الدراسة المتعلقة بها في المجلة المرموقة «كلينيكال إنفيكشيوس ديزيزس» الصادرة عن الجمعية الأمريكية للأمراض المعدية، يمكن أن تساعد صناع القرار والحكومات في إطلاق حملات موجهة لمكافحة المعلومات المضللة والتردد في أخذ اللقاحات.

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