رسميا.. الكويت تستضيف “خليجي 26” في هذا الموعد

2023-05-24 / 18:15
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هبة بريس _ رياضة

قرر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اليوم الأربعاء، منح دولة الكويت شرف استضافة النسخة القادمة من البطولة في شهر ديسمبر 2024.

وفي جمعيته العمومية التي تضم ثمانية دول أعضاء، تم منح مدة شهر للاتحادات الخليجية حتى تتقدم لتكون بديلة للكويت في حال تعذر إقامتها هناك.

وتستعد الكويت، التي يتسيد منتخبها الأزرق سجلات البطولة بعشرة ألقاب، لاستضافة التجمع الخليجي للمرة الخامسة بعد أعوام 1974، 1990، 2003، و2017.

وكان اتحاد كأس الخليج العربي قال سابقا إن اختيار موعد هذه البطولة جاء تجنبا لتعارضها مع كأس آسيا.

وقد فازت قطر بحق استضافة النسخة المقبلة من كأس آسيا بعد اعتذار الصين لأسباب تتعلق بمكافحة فيروس كورونا.

وتستضيف الدوحة هذه الكأس القارية خلال الفترة بين 12 يناير و10 فبراير 2024

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