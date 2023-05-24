جهة الشرق .. إحداث أزيد من 1580 مقاولة خلال الربع الأول من 2023

2023-05-24 / 17:46
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هبة بريس : وجدة

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة الشرق، خلال الربع الأول من سنة 2023، بلغ ما مجموعه 1588 مقاولة جديدة.

وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 596 مقاولة، والأشخاص الذاتيين (992)،واستحوذ إقليم الناظور على حصة الأسد بما مجموعه 774 مقاولة محدثة، متقدمة على وجدة (404)، وبركان (191)، وجرسيف (66)، والدريوش (64)، وتاوريرت (63)، ثم بوعرفة (26).
وأشارت لوحة القيادة إلى هيمنة قطاع التجارة على حصة 47,65 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعة بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (16,62 في المائة)، والخدمات المختلفة (13,68 في المائة)، والصناعات (7,73 في المائة)، والنقل (6,96 في المائة)، والفنادق والمطاعم (6,05 في المائة)، والفلاحة والصيد (1,21 في المائة)، والأنشطة المالية (1,22 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (0,66 في المائة).

وبحسب الشكل القانوني، فإن %63,4 من المقاولات المحدثة هي عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، و%0,2 على التوالي، شركات التضامن وشركات مجهولة الاسم.

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