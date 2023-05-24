أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب أحد المشاريع الأكثر طموحا

هبة بريس

أكد الرئيس المدير العام لشركة النفط الوطنية النيجيرية ، مالام ميلي كياري ، أن مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب يعد أحد المشاريع الأكثر طموحا .

وقال ميلي كياري في حديث لصحيفة “دايلي تروست ” النيجيرية ، إن ” أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب يعد أحد المشاريع الأكثر طموحا لدينا ، والذي سيكلف أزيد من 25 مليار دولار ، ولكن الأهم من ذلك أنه سيربط 11 بلدا في غرب إفريقيا بمصادرنا من الغاز “.

وبعد أن أبرز أهمية هذا المشروع الضخم ، أكد الرئيس المدير العام لشركة النفط الوطنية النيجيرية أن من شأن هذا المشروع ” تحقيق الازدهار حول نيجيريا “.

وأضاف ” سنحقق علاوة على الازدهار حول نيجيريا، الأمن حولنا ونضمن سوقا لكمية هائلة من الغاز نتوفر عليها “، مشيرا إلى أن ” هذا الغاز سيجد طريقه إلى أوروبا “.

وحول تمويل هذا المشروع ذي القيمة المضافة الكبيرة، أوضح المسؤول النيجيري أن ” دولا أبدت استعدادها لتمويل هذا المشروع” .

وتابع ” لدينا مؤشرات قوية حول توفر التمويل . فالعديد من المؤسسات المالية تتفاوض بشأن ذلك . والعالم بحاجة للغاز وسيموله “.

وكانت شركة النفط الوطنية النيجيرية أعلنت في أبريل الماضي أنها ستستثمر 12.5 مليار دولار لتأمين حصة 50 في المائة في مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب ، بقيمة 25 مليار دولار .

ومن المتوقع أن يسجل هذا المشروع التاريخي رقما قياسيا باعتباره أطول خط أنبوب غاز في العالم ، حيث يمتد طوله لحوالي 5600 كيلومتر عبر 11 بلدا إفريقيا .

ويعد مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب أحد المشاريع البارزة التي تربط بين البلدين مرورا بالعديد من البلدان بغرب إفريقيا . وتوجد الدراسات المتعلقة بهذا المشروع الضخم في مرحلة متقدمة كما وقعت مذكرات تفاهم بهذا الشأن خلال الأشهر الأخيرة .

ووقعت المذكرة الأولى بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وجمهورية نيجيريا الفيدرالية والمملكة المغربية ، إلى جانب اثنتين وقعتا على التوالي بين المغرب ونيجيريا وموريتانيا من جهة ، والمغرب ونيجيريا والسنغال من جهة أخرى .

وأبرمت خمس مذكرات تفاهم ثلاثية الأطراف أخرى على التوالي ، بين المغرب ونيجيريا ، من جهة ، وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا من جهة ثانية .

وسيمر المشروع الإستراتيجي لخط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب ، المنبثق من الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري ، على ساحل الغرب الإفريقي انطلاقا من نيجيريا مرورا ببنين والطوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب .

وسيرتبط هذا الأنبوب بخط أنابيب المغرب العربي – أوربا وبشبكة الغاز الأوروبي وسيمكن أيضا من تزويد دول النيجر وبوركينافاسو ومالي .

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