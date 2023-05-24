الجزائر.. الشرطة تعتقل المعارض كريم طابو

2023-05-24 / 17:14
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هبة بريس - وكالات

اعتقلت الشرطة الجزائرية أمس الثلاثاء المعارض السياسي كريم طابو، أحد أبرز وجوه الحراك المؤيد للديمقراطية في منزله، حسبما أعلنت عائلته وووسائل إعلام محلية الأربعاء.

وقال شقيقه جعفر عبر حسابه على “فيسبوك”، إن كريم طابو “اعتُقل في مدينة دالي إبراهيم في الجزائر العاصمة”، وأضاف أنه لم يتم “تحديد تاريخ تقديمه أمام النيابة العامة”، ولا الوقائع المنسوبة إليه.

ومساء الثلاثاء، أشار جعفر طابو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نقلا عن المحامي توفيق بلعلى، إلى أن شقيقه “اعتُقل في دالي إبراهيم من طرف أشخاص بالزي المدني دون معرفة الجهاز الذي ينتمون إليه”.

ويرأس كريم طابو (48 عاما) حزبا معارضا صغيرا هو “الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي”، الذي لم يحز على تصريح من السلطات.

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