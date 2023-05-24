مقدم شرطة بولاية أمن مكناس أمام جنايات فاس بتهمة الاختلاس والتزوير

هبة بريس _ مكناس

حددت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، زوال الثلاثاء 6 يونيو المقبل، تاريخا لاستئناف محاكمة مقدم شرطة رئيس كان يعمل بالمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بمدينة مكناس، للاشتباه في تورطه في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة عن طريق التزوير في محرر رسمي واستعماله، للاستيلاء على ملايين السنتيمات.

هذا وقد مثل المتهم في حالة اعتقال أمس أمام الغرفة المختصة في البث في جرائم الأموال، لكن تعذرت مناقشة ملفه ليتم إمهاله إلى السادس من يونيو لإعداد دفاعه والاطلاع على الملف الرائج في أول جلسة بعدما عين أمامها بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي استنطقه تفصيليا طيلة شهور وأبقى عليه رهن الاعتقال.

ويوجد المتهم في سجن بوركايز منذ منتصف اكتوبر الماضي بعدما أودع فيه بقرار من قاضي التحقيق نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليه ورفضه كل ملتمسات دفاعه بتسريحه بأي ضمانة قانونية، بعدما أوقف بمدينة الفنيدق من طرف زملائه في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كان موضوع مذكرة بحث صادرة في حقه بعدما فر واختفى عن الأنظار.

وغادر المتهم مقر عمله بولاية الأمن واختفى عن الأنظار بعدما علم باكتشاف مديرية الأمن وجود اختلالات مالية في المجموعة التي يتولى فيها مهمة محاسب، قدرت بملايين السنتيمات استولى عليها لفائدته الشخصية حيث عمد على تزوير محررات رسمية للاستيلاء عليها، قبل إيقافه بناء على شكاية مديرية الأمن الوطني.

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