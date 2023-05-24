مقدم شرطة بولاية أمن مكناس أمام جنايات فاس بتهمة الاختلاس والتزوير

2023-05-24 / 17:04
0
هبة بريس _ مكناس

حددت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، زوال الثلاثاء 6 يونيو المقبل، تاريخا لاستئناف محاكمة مقدم شرطة رئيس كان يعمل بالمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بمدينة مكناس، للاشتباه في تورطه في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة عن طريق التزوير في محرر رسمي واستعماله، للاستيلاء على ملايين السنتيمات.

هذا وقد مثل المتهم في حالة اعتقال أمس أمام الغرفة المختصة في البث في جرائم الأموال، لكن تعذرت مناقشة ملفه ليتم إمهاله إلى السادس من يونيو لإعداد دفاعه والاطلاع على الملف الرائج في أول جلسة بعدما عين أمامها بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي استنطقه تفصيليا طيلة شهور وأبقى عليه رهن الاعتقال.

ويوجد المتهم في سجن بوركايز منذ منتصف اكتوبر الماضي بعدما أودع فيه بقرار من قاضي التحقيق نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليه ورفضه كل ملتمسات دفاعه بتسريحه بأي ضمانة قانونية، بعدما أوقف بمدينة الفنيدق من طرف زملائه في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كان موضوع مذكرة بحث صادرة في حقه بعدما فر واختفى عن الأنظار.

وغادر المتهم مقر عمله بولاية الأمن واختفى عن الأنظار بعدما علم باكتشاف مديرية الأمن وجود اختلالات مالية في المجموعة التي يتولى فيها مهمة محاسب، قدرت بملايين السنتيمات استولى عليها لفائدته الشخصية حيث عمد على تزوير محررات رسمية للاستيلاء عليها، قبل إيقافه بناء على شكاية مديرية الأمن الوطني.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تعيين أستاذ مغربي “محاضرا بارزا” في جامعة نيويورك

تعيين أستاذ مغربي “محاضرا بارزا” في جامعة نيويورك

2023-05-24 / 18:52
Photo of “الدخيسي” يشيد بالتعاون بين مديرية الأمن ورئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية

“الدخيسي” يشيد بالتعاون بين مديرية الأمن ورئاسة النيابة العامة…

2023-05-24 / 18:36
Photo of السجل الاجتماعي الموحد .. تسجيل 1,8 مليون أسرة

السجل الاجتماعي الموحد .. تسجيل 1,8 مليون أسرة

2023-05-24 / 18:24
Photo of نسمات عيد الأضحى… هواجسُ الناس تُلامس الغلاء وشبح الشناقة

نسمات عيد الأضحى… هواجسُ الناس تُلامس الغلاء وشبح الشناقة

2023-05-24 / 16:33
Photo of الحكومة تصادق على إحداث مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة

الحكومة تصادق على إحداث مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة

2023-05-24 / 15:00
Photo of الحكومة: “سنعمل على توفير الأضاحي للتحكم في الأسعار”

الحكومة: “سنعمل على توفير الأضاحي للتحكم في الأسعار”

2023-05-24 / 14:55
Photo of بايتاس: الحكومة تعطي أهمية قصوى لقطاع التعليم

بايتاس: الحكومة تعطي أهمية قصوى لقطاع التعليم

2023-05-24 / 14:30
Photo of الحكومة “تتوعد” أصحاب قنوات “اليوتيب” ب”فرض الضرائب”

الحكومة “تتوعد” أصحاب قنوات “اليوتيب” ب”فرض الضرائب”

2023-05-24 / 14:11
Photo of أحفير .. سرقات متتالية للأكشاك تقلق الساكنة

أحفير .. سرقات متتالية للأكشاك تقلق الساكنة

2023-05-24 / 13:36
Photo of وجدة.. حموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي تعرض لاعتداء أثناء عمله

وجدة.. حموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي تعرض لاعتداء أثناء…

2023-05-24 / 12:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق