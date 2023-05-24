نسمات عيد الأضحى… هواجسُ الناس تُلامس الغلاء وشبح الشناقة

محمد منفلوطي_هبة بريس

ونحن نعيش على نسمات عيد الأضحى المبارك وما يتطلبه ذلك من مصاريف اضافية انضافت إلى اكراهات عدة اكتوت بها جيوب المواطنين في زمن الغلاء، بدءا بالدخول المدرسي وشهر رمضان وعيد الفطر…

عيد الأضحى لهذا العام، بنكهة خاصة، يأتي في سياق تداعيات ظروف اقتصادية خانقة تحكمها عوامل عدة، منها ما يتعلق بمخلفات فيروي كورونا، والتطورات الدولية، ناهيك عن التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، هنا مربط الفرس، حيث غلاء الأسعار، ومعها وجد الفلاح والكساب محاطا بسيل من المصاريف اليومية تتقاطع مع معيشته اليومية من جهة، ومع معيشة أغنامه وبهائمه من جهة أخرى..

حاولنا من خلال المقال الصحفي، أن نسلط الضوء على واقع الفلاح البسيط وكيف استطاع الصمود في أوج الأزمات والصدمات، فماكان جواب معظمهم إلا رفع الأكف للمولى عز وجل أن يخفف ما نزل..

هنا بعاصمة الشاوية، وبالضبط بمنطقة أولاد سعيد التي عرفت بالمناسبة خلال اليومين الماضيين تساقطات مطرية جد هامة ساهمت بشكل كبير في انعاش الفرشة المائية وتغذية بعض الزراعات البورية ولو على قلتها، لكن تأثيرها “الامطار” كان عملية الحصاد وما تلتها من عمليات أخرى مرتبطة بجمع أكوام التبن، كان فعالا، اذ أن هذه الامطار أتلفت مكعبات التبن المصطفة والغير المغطاة، بل وأنها أثرت على المناطق الرعوية من بقايا الحصيد…

” نور الدين” فلاح بالمنطقة قال: ” هاذ الشتا الحمد لله مزيانة غادا تغذي الفرشة المائية، لكنها أضرت شيئا ما بالحصايد حيث التبن أصبح مَسُوسْ والغنم والبهايم مغذينش يبقا ياكلوه”..

وتابع نور الدين بالقول: الفلاح عام الكامل وهو مضرور، مع غلاء الأعلاف وقلة الشتا…كين الصاير بزاف الله يكون في العون، واش الخروف الصغير باقي يرضع داير مابين 2400 و2500 درهم…، بمعنى أن العيد هاذ العام غادي يكون غالي شوية على الدرويش، والكساب باش ماباع مغديش يربح مزيان، الله يدير البركة وصافي…السوق غادي طالع شوية مقارنة مع العام الماضي بفارق تقريبا 1000درهم.

الشناقة.. إجبار بالقوة وبيع بالمزاد

ومع كل عيد، وللأسف، يكثر الحديث عن ظاهرة ” الشناقة والمضاربين”، وهم بالمناسبة مخلوقات آدمية لايهمها سوى العيش على مآسي الناس وقلة ذات أياديهم، ترى يقتنصون الفرص يملؤون الأسواق ويتسللون بين عباد الله، حلافين همازين مشائين بنميم، تماشيا ومقولة” يبيعو القرد ويضحكو على من شراه”.

يمارسون تارة ابتزازات و مساومات خطيرة، وتارة أخرى يؤثرون بشكل كبير على أثمنة الأضاحي بأسلوب محبوك يبتزون العارضين من خلال إجبارهم بالقوة على بيع معروضاتهم تحت طائلة البيع بالمزاد العلني.

عيد الأضحى لهذا العام، يتطلب من الجهات المختصة تكثيف درويات المراقبة والتفتيش، وخاصة بمناطق البيع، للتأكد من نوعية الأعلاف المقدمة للمواشي والأضاحي ضمانا لسلامة المنتوج، كما يجب الضرب بيد من حديد على ” الشناقة والمضاربين” الذين يخلقون الفارق ويساهمون في عدم استقرار الأسعار بالأسواق الوطنية…

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