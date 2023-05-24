عائلة الغنوشي تقاضي قيس سعيد أمام المحكمة الإفريقية

2023-05-24 / 15:41
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هبة بريس - وكالات

قالت عائلة رئيس حركة النهضة الإسلامية والبرلمان المنحل راشد الغنوشي، إنها ستودع شكوى ضد السلطة في تونس لدى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بسبب استمرار اعتقاله.

وأفاد المستشار الإعلامي للغنوشي، ماهر المذيوب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن عائلة الغنوشي أنهت كافة الجوانب الإجرائية للشكوى لتقديمها بمقر المحكمة في مدينة أروشا بتنزانيا.

وتتضمن الدعوى وفق بيان، شكوى “ضد الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي أقدم عليها قيس سعيد وكل من تورطه معه في انتهاك مبادئ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وجميع المواثيق والصكوك والمعاهدات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية”.

ويتولى المحامي الدولي رودني ديكسون تقديم الدعوى بتكليف من عائلة الغنوشي.

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تعليق واحد

  1. لن تستجيب لكم. الأفارقة لم يستطيعوا حتى حل مشاكلهم. لم يتوحدوا حتى على محاربة الإرهاب. من الأحسن لو ذهبتم للمحكمة الدولية.

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