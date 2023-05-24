في أغلى مباراة بتاريخ كرة القدم.. ريال مدريد يواجه برشلونة

2023-05-24 / 15:23
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هبة بريس - وكالات

يلتقي قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة بعيدا عن الليغا كلها تحديدا في الولايات المتحدة في أغلى مباراة في التاريخ.

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية بين ريال مدريد بطل كأس إسبانيا مع برشلونة بطل الدوري الإسباني في 29 يوليو القادم على ملعب “إيه تي آند تي” (AT&T) في مدينة أريلنغتون الأمريكية، وتأتي المواجهة ضمن استعداداتهما للموسم الكروي المقبل 2023-2024.

وطرحت تذاكر المباراة للبيع على موقع الملعب لتكون ربما أغلى مباراة في التاريخ نظرا لارتفاع أسعار التذاكر. ويبلغ متوسط سعر التذكرة 504 دولارات، وتتراوح الأسعار من 205 إلى 1344 دولارا.

ويطرح الملعب 40 تذكرة على أرض الملعب سعر الواحدة منهم من 2500 دولار إلى 3102 دولار وفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية.

ويتسع ملعب “إيه تي آند تي” (وهو معقل فريق دالاس كاوبويز) لنحو 80 ألف متفرج، ويتميز بوجود سقف قابل للطي، ويمكن فتحه وإغلاقه في غضون 12 دقيقة.

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