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الصورة من الارشيف

الحكومة: “سنعمل على توفير الأضاحي للتحكم في الأسعار”

2023-05-24 / 14:55
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة وبتعليمات من جلالة الملك، اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم الفلاحة والفلاحين.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء، أن الحكومة تدخلت ببرنامجين الاول المتعلق بالماء والثاني المتعلق بالانتاج.

واستعرض المسؤول الحكومي جملة من الإجراءات المتخذة لمواكبة تزويد الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء، و ترقيم الاضاحي، وتوفير نقاط البيع، ومجهودات أخرى بهدف لتوفير الاضاحي بشكل كبير وبالتالي المساهمة في التحكم في الأسعار.

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