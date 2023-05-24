بايتاس: الحكومة تعطي أهمية قصوى لقطاع التعليم

هبةبريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الحكومة أعطت لقطاع التعليم أهمية قصوى، واعتبرته الى جانب قطاعي الصحة والشغل من مداخل تثيبت مشروع الدولة الاجتماعية.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء، “الحكومة قامت بمجموعة من المبادرات والإجراءات التي أكدت على أنها تريد بناء اصلاح حقيقي لكن بشراكة مع النقابات.”

وأضاف بايتاس، أن “العمل ما زال مستمرا على النظام الأساسي الموحد اللي الاطار العام ديال اتفاقو مع الفرقاء الاجتماعيين أعطى ملامح مهمة جدا واللي غادي تعطي اجابات كبيرة لجميع أطر التعليم.” وفق قوله

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