الحكومة “تتوعد” أصحاب قنوات “اليوتيب” ب”فرض الضرائب”
هبة بريس - لبنى أبروك
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، موقف الحكومة من فرض ضريبة على مداخيل أصحاب قنوات “اليوتيب”.
وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء : “المفروض أن كل نشاط في مدخول خاص تكون واحد المساهمة.”
وأضاف بايتاس قائلا “هذه الإجراءات شرعنا في التفكير فيها بشكل جدي، وسنجد الصيغة الملائمة لتقديم عطيات أدق حول الفئات المستهدفة وكيفية تنظيم هذه العملية مستقبلا.”
هذا ويذكر أن عدد من الأصوات تعالت في الفترة الأخيرة، داعية الحكومة الى التدخل لتقنين محتويات قنوات “اليوتيب” وفرض ضرائب على مداخيل أصحابها.
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4 تعليقات
هههههههه الله يعز الحسابات الأمريكية والبريطانية ، حساب بنكي في دولة حرة سيفتح كل المشاكل
يجب فرض ضريبة على مدخول هذه القنوات وفرض عقوبة على كل من يقوم بترويج أكاذيب على شرفاء الوطن والعمل على حجب هذه القناة نهائيا على المواطنين
شوفو راسكم الأول في الضرائب هل غلصتموها ام لا.
لا أظن انهم سيفعلون اي شيء، لأن مجموعة من هؤلاء “المؤترين” يلعبون دورا يتماشى ومشروع النظام، وهو الهاء الشعب وهدم قيمه. ربما يقدمون لهم دعما…