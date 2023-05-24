الحكومة “تتوعد” أصحاب قنوات “اليوتيب” ب”فرض الضرائب”

2023-05-24 / 14:11
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هبة بريس - لبنى أبروك

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، موقف الحكومة من فرض ضريبة على مداخيل أصحاب قنوات “اليوتيب”.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء : “المفروض أن كل نشاط في مدخول خاص تكون واحد المساهمة.”

وأضاف بايتاس قائلا “هذه الإجراءات شرعنا في التفكير فيها بشكل جدي، وسنجد الصيغة الملائمة لتقديم عطيات أدق حول الفئات المستهدفة وكيفية تنظيم هذه العملية مستقبلا.”

هذا ويذكر أن عدد من الأصوات تعالت في الفترة الأخيرة، داعية الحكومة الى التدخل لتقنين محتويات قنوات “اليوتيب” وفرض ضرائب على مداخيل أصحابها.

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