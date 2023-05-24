أحفير .. سرقات متتالية للأكشاك تقلق الساكنة

هبة بريس - وجدة

عرفت مدينة احفير التابعة ترابيا لإقليم بركان، موجة من السرقات المتتالية، حيث تم السطو على 06 اكشاك متخصصة في بيع السجائر والمأكولات.

وحسب مصدر مطلع، فالعملية الاولى عرفتها منطقة بدر قرب ملاعب القرب، حيث تعرضت فجر امس ثلاثة اكشاك للسطو عن طريق الكسر.

ويضيف نفس المصدر، فيما سجلت اليوم الاربعاء ثلاثة عمليات سرقة بمناطق مختلفة، حيث تعرض كشك بشارع محمد الخامس للكسر و السرقة و نفس الشيء للكشك رقم 2 على مستوى شارع السعيدية وعملية ثالثة بمحطة حافلات لمريس .

السرقات المتتابعة خلقت تدمرا لدى الشارع الاحفيري، حيث يتحدث عن تنامي تجارة القرقوبي والمخدرات الصلبة التي حولت المدينة مرتعا للمروجين، مطالبة بشن حملات امنية واسعة لتجفيف جميع المنابع والنقاط السوداء، حماية لاملاك المواطنين وسلامة ارواحهم.

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