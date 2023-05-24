عبد اللطيف الحموشي

وجدة.. حموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي تعرض لاعتداء أثناء عمله

2023-05-24 / 12:48
0
هبة بريس - وجدة

منح عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ترقية استثنائية في الرتبة لمقدم الشرطة رئيس يعمل بالهيئة الحضرية بولاية أمن وجدة تعرض لاعتداء جسدي بليغ أثناء مزاولته لمهامه، تطبيقا لأحكام المادة الثامنة من النظام الأساسي المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني.

وتنفيذا لهذا القرار، فقد تمت ترقية مقدم الشرطة رئيس الضحية إلى رتبة ضابط أمن، وذلك تقديرا لحسه المهني العالي وتضحيته الجسيمة، عندما حاول درء وتحييد الخطر الصادر عن شخص كان في حالة غير طبيعية، عرضه بدون سبب ظاهر لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض أثناء مزاولته لمهامه في حراسة المقر القديم لولاية أمن وجدة.

ويندرج هذا القرار الذي أصدره المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في سياق العناية الخاصة التي توليها المؤسسة الأمنية لموظفيها، كما أنه يجسد التقدير البالغ للتضحيات الجسيمة التي ما فتئ يقدمها نساء ورجال الأمن الوطني لخدمة قضايا وطنهم ومواطنيهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تاوريرت تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

تاوريرت تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-05-24 / 12:13
Photo of ظهر في فيديو حاملا حقيبة يتباهى بسرقتها.. توقيف شخص بالبيضاء

ظهر في فيديو حاملا حقيبة يتباهى بسرقتها.. توقيف شخص…

2023-05-24 / 12:00
Photo of الركائز الأربعة لمشروع الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية بالمغرب

الركائز الأربعة لمشروع الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية بالمغرب

2023-05-24 / 11:11
Photo of سرقة قطيع غنم بالزمامرة ودرك جمعة اسحيم يسقط اللصوص

سرقة قطيع غنم بالزمامرة ودرك جمعة اسحيم يسقط اللصوص

2023-05-24 / 10:30
Photo of المس بأنظمة المعطيات البنكية يجر شخصين للاعتقال

المس بأنظمة المعطيات البنكية يجر شخصين للاعتقال

2023-05-24 / 10:15
Photo of إيقاف 07 أشخاص تورطوا في التزوير ومزاولة طب وجراحة الأسنان دون ترخيص

إيقاف 07 أشخاص تورطوا في التزوير ومزاولة طب وجراحة…

2023-05-24 / 09:18
Photo of طقس الأربعاء.. قطرات مطرية مرتقبة بهذه المناطق

طقس الأربعاء.. قطرات مطرية مرتقبة بهذه المناطق

2023-05-24 / 09:08
Photo of الاعلان عن ندوة علمية حول ” التعديل الشامل لمدونة الاسرة” بخريبكة

الاعلان عن ندوة علمية حول ” التعديل الشامل لمدونة…

2023-05-24 / 00:08
Photo of حموشي يتكفل بمصاريف عمرة ستة أرامل

حموشي يتكفل بمصاريف عمرة ستة أرامل

2023-05-23 / 23:40
Photo of بوليساريو والإرهاب .. تهديد الانفصاليين يلقي بثقله على أمن أوروبا

بوليساريو والإرهاب .. تهديد الانفصاليين يلقي بثقله على أمن…

2023-05-23 / 23:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق