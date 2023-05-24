وجدة.. حموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي تعرض لاعتداء أثناء عمله

هبة بريس - وجدة

منح عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ترقية استثنائية في الرتبة لمقدم الشرطة رئيس يعمل بالهيئة الحضرية بولاية أمن وجدة تعرض لاعتداء جسدي بليغ أثناء مزاولته لمهامه، تطبيقا لأحكام المادة الثامنة من النظام الأساسي المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني.

وتنفيذا لهذا القرار، فقد تمت ترقية مقدم الشرطة رئيس الضحية إلى رتبة ضابط أمن، وذلك تقديرا لحسه المهني العالي وتضحيته الجسيمة، عندما حاول درء وتحييد الخطر الصادر عن شخص كان في حالة غير طبيعية، عرضه بدون سبب ظاهر لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض أثناء مزاولته لمهامه في حراسة المقر القديم لولاية أمن وجدة.

ويندرج هذا القرار الذي أصدره المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في سياق العناية الخاصة التي توليها المؤسسة الأمنية لموظفيها، كما أنه يجسد التقدير البالغ للتضحيات الجسيمة التي ما فتئ يقدمها نساء ورجال الأمن الوطني لخدمة قضايا وطنهم ومواطنيهم.

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