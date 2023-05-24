بسمة بوسيل تثير الجدل وجليلة تعلق :” الحقيقة ظهرت لا تظلموني”

2023-05-24 / 13:07
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القسم الفني: هبة بريس

علقت الفنانة المغربية جليلة على الضجة التي خلفتها الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل عقب كشفها عن سبب طلاقها من الفنان المصري تامر حسني.

وكتبت جليلة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام: “الحمدلله ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني وقال ما ليس فيني”.

وأضافت :”الحمدلله أن الحق بان وعرفتوا أني مالي أي علاقة بالموضوع نهائيًا،تعرضت لجميع أنواع السب والشتم والقذف بموضوع أنا بريئة منه ورب العالمين أظهر الحق و الحقيقة أمامكن كلكم عشان ما ترجعوا تظلموني وتقولوا عني خرابة بيوت وتذكروا دايمًا أن الظلم ظلمات”.

و جدير بالذكر أن جليلة قد اتهمت مراراً بمحاولة تخريب علاقة بسمة وتامر وذلك بعدما صرحت أكثر من مرة عن علاقة حب قديمة بينهما.

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