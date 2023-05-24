ظهر في فيديو حاملا حقيبة يتباهى بسرقتها.. توقيف شخص بالبيضاء

هبة بريس - البيضاء

أفاد مصدر أمني بأنه تم توقيف شخص نشر صورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها حاملا لحقيبة نسوية، ومشفوعة بتعليق فيه سرقتها من داخل سيارة أجرة باستعمال الخطف.

وأوضح المصدر ذاته أنه ” تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بجدية كبيرة، مع صورة منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها شخص يحمل حقيبة نسوية ومشفوعة بتعليق يزعم بكونه قام بسرقتها من داخل سيارة أجرة باستعمال الخطف “، مشيرا إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه التدوينات أوضحت أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء بتاريخ 15 ماي الجاري، حيث تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة بمجرد استكمال إجراءات البحث.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0