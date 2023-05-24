سرقة قطيع غنم بالزمامرة ودرك جمعة اسحيم يسقط اللصوص
نفذ 3 لصوص، ليلة الجمعة–السبت الماضية، سرقة بتراب الزمامرة، الخاضعة لنفوذ إقليم سيدي بنور، استهدفت 22 رأس غنم، نقلوها على متن عربة، إلى جماعة جمعة اسحيم بإقليم آسفي، حيث كانوا يعتزمون، مع اقتراب عيد الأضحى، بيعها في الأسواق القروية، قبل أن يسفطوا في شباك دورية من الفرقة الترابية للدرك الملكي لجمعة اسحيم، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي لآسفي.
وفي تفاصيل النازلة، فإن عصابة إجرامية تتكون من 3 أشخاص، يتحرون جميعهم من دوار بجماعة “بوكدرة”، الخاضعة لنفوذ قيادة “سيد التيجي” بإقليم آسفي، نفذوا، في حدود الساعة الثانية من صبيحة السبت الماضي، بعد التخطيط والترصد، سرقة استهدفت من داخل “كوري” بدوار “أولاد حمدون”، بإقليم سيدي بنور، 22 رأس غنم. غير أنه وعلى إثر افتضاح أمرهم، تدخل صاحب القطيع وبمعيته “العساس”، في محاولة للتصدي للصوص، وإحباط عملية السرقة؛ ما حدا بأفراد العصابة إلى الاعتداء على الأول بالضرب والجرح، وتقييد يدي الثاني بحبل، بعد أن أبدى مقاومة شرسة؛ ومن ثمة، استعانوا بعربة فلاحية من نوع “بيكاب”، نقلوا على متنعا رؤوس الأغنام المسروقة، إلى وجهتها المحددة، إحدى الدواوير بتراب دائرة عبدة، بإقليم آسفي.
ومساء اليوم الموالي، الأحد الماضي، وبينما كانت دورية محمولة من مركز الدرك الملكي لجمعة اسحيم، تشن، في إطار مهامها الاعتيادية، لاستتباب الأمن، حملات روتينية في القطاع، بمنطقة نفوذها الترابي، أثار انتباه المتدخلين الدركيين شخصين يقودان مشيا على الأقدام، في أرض خلاء، قطيعا من الغنم. وإثر الشكوك التي راودتهم، تقدم منهما الدركيون واستفسروهما عن الخرفان، وعن هويتيهما.. ما جعلهما يقدمان بيانات متضاربة. الأمر الذي عجل بإيقافهما، واقتيادهما إلى مركز الدرك بجمعة اسحيم، حيث تم وضعهما، بتعليمات نيابية، تحت تدابير الحراسة النظرية، وإخضاعهما للبحث القضائي.
وصباح أمس الثلاثاء، أحالت الضابطة القضائية الشخصين الموقوفين، اللذين ضبطا متلبسين بحيازة الأغنام المسروقة، على النيابة العامة المختصة لدى استئنافية آسفي، على خلفية “تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة تحت جنح الظلام، وبتعدد الجناة، واستعمال ناقلة ذات محرك”.
وبالمناسبة، فإن ضمن أفراد العصابة الإجرامية، شخص ثالث، يعتبر الفاعل الرئيسي والعقل المدبر، والذي يوجد في حالة فرار؛ وقد عممت في حقه المصالح الدركية مذكرة بحث وتوقيف على الصعيد الوطني.،وقد اشتغل الأخير، منذ حوالي 10 سنوات، راعيا للغنم، لدى صاحب القطيع، الذي استهدفته العصابة بالسرقة الموصوفة.
هذا، وقد أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لآسفي، بإيداع الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، في انتظار مثولهما أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
14 تعليقات
السارق تقطع يده لانهم يستحقون قطع اليد. وانتهى الكلام.
تحية خاصة وتقدير لكل عناصر الدرك الملكي على مجهوداتهم المبذولة لمواصلة النهوض بالامن والأمان والاستقرار ومحاربة اللصوص .
انعدمت الأخلاق في مجتمعنا المغربي والكل بدأ يلهب ويسرق أخاه المسلم وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
ألاحظ أغلب اللصوص الغنم يكونون في المناطق القروية ويكون اللص من اقاربهم ، فهذه الظاهرة كثرت بكثرة وربما قلة الأمن بها.
كثرت بكثرة السرقة والنصب والجرائم بشتى أنواعها ولاندري من المسؤول!!! نحن نعيش في غابة متوحشة تملؤها أناس متوحشين لا يخافون الله ويسعون الى كسب المال بأي وجه كان ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
للأسف الشديد نحن مقبلين على عيد الأضحى المبارك وهؤلاء اللصوص الذين يقومون بعمليات السرقة الأغنام لا يخافون الله ويسعون الى إدخال المال على ابنائهم بالحرام .
نطالب بعدم إطلاق سراحهم وأن يأخذ العدل مجراه ونطالب بالحكم المستحق لهؤلاء اللصوص.
كل سنة تعرف تلك المناطق سرقة الأغنام ولحد الآن لم نجد تفسيرا لذلك ،؟؟ من المسؤول ؟؟؟ ويبقى السؤال مطروح دائما؟؟؟
مثل هؤلاء اللصوص يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليهم بالمؤبد والأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لمن سولت له نفسه بسرقة الاغنام التي ليس لهم الحق فيها.
تحية وتقدير واجلال وافتخار للدرك الملكي على مجهوداتهم المبذولة والسهر على حماية ممتلكات المواطنين ، فالف شكر لهم وجزاهم الله خيراً على ما يفعلوه.
حقا كما يقال كاد الجوعو يكون كافرا ولاكن هؤلاء الشباب يسرقون لاغراد اوخرا اللهم نتقم منهم
لابد من عقوبتهم سجنا مع الاعمال الشاقة حتى يعرفون بحق الحرية وحق مال الغير
العقوبات السجنية بالا اعمال شاقة ليست بعقوبة مثل هؤلاء البشر لاتاخذك بهم رحمة يستحقون اكتر من ذالك
شوهتو اللبلاد الله يخد فيكم الحق مبغيتوش تبو لله وتنودو تخدمو علا راسكوم لبلاد فيها ميتخدم واللفتو تعيشو باطل او باللحرام