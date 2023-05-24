المس بأنظمة المعطيات البنكية يجر شخصين للاعتقال

هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الثلاثاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و31 سنة، أحدهما مواطن من جنسية إيطالية مقيم بالمغرب، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في المس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.

وأوضح مصدر أمني أن مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد تمكنت، بتاريخ 11 ماي الجاري، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في المس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية واستغلالها في إجراء معاملات تجارية وعمليات شراء على الأنترنيت، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى توقيف المشتبه فيهما، المتورطين في المشاركة في هذه الأفعال الإجرامية وتصريف الأموال المتحصلة منها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل باقي المتورطين المفترضين في هذه الأنشطة الإجرامية.

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