سجد بعد تسجيله هدفا للنصر.. تفاعل واسع مع احتفال رونالدو

هبة بريس - وكالات

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر إلى تحقيق فوز هام وحاسم على ضيفه الشباب، بثلاثة أهداف لهدفين.

وبعدما تأخر النصر بهدفين نظيفين سجلهما الأرجنتيني كريستيان جوانكا، عاد النصر أولا عن طريق البرازيلي تاليسكا، ثم السعودي عبد الرحمن غريب، قبل أن يقلب كريستيانو النتيجة بهدف ثالث جميل سجله عند الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وفاجأ رونالدو زملاءه بالسجود في أرضية الملعب، ما دفعهم للتصفيق، والتعبير عن فرحتهم.

وقال مغردون سعوديون إن ما قام به رونالدو لا يعني أنه اعتنق الإسلام، لكنه قلد ما يفعله زملاؤه عند تسجيل الأهداف.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0