جرسيف.. خلاف بين زوجين ينتهي بجريمة قت.ل
هبة بريس - جرسيف
اهتزت ساكنة تجزئة الرحالي بمدينة جرسيف على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها سيدة في مقتبل عمرها.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى دخول الزوجين في الساعات الأولى من صباح يومه الأربعاء، في خلاف حاد انتهى بتوجيه الزوج لضربات قاتلة لزوجته بألة حادة أردتها قتيلة على الفور.
وبعد تنفيذ جريمته، حمل المعني بالأمر طفليه على متن سيارته واختفى الى وجهة مجهولة.
هذا وقد حلت المصالح المعنية على عجل بعين المكان، حيث تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات وفتح تحقيق للبحث عن المتهم وإيقافه والكشف عن تفاصيل الجريمة.
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16 تعليقات
كان على الزوجة أن لا تناقشه في تلك اللحظة عند دخوله الى منزله في الصباح كان عليها ان تتركه ينام ولكن للاسف الشديد حصل ما حصل .
كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة البشعة والاليمة والمحزنة إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربما لم يكن في وعيه وهذا ما جعله يرتكب هذه الجريمة البشعة التي ذهبت ضحيتها هذه السيدة ، إن لله وإن إليه راجعون اللهم تغمد روحها الطاهرة بواسع رحمتك يا ارحم الراحمين.
هل نحن في بلد إسلامي أم ماذا ؟؟ حتى نسمع مثل هذه الجرائم البشعة وحسبنا آلله ونعم الوكيل ، اللهم اغفر لها و ارحمها برحمتك الواسعة إن لله وإن إليه راجعون.
يجب على السلطات الأمنية أن تقوم بالقبض عليه فوراً لأنه أصبح خطرا على ابنائه وتسليمه .
إذا تم القبض عليه وجب على السلطات القضائية ان تحكم عليه بالاعدام كما فعل لها ( أي القصاص) وانتهى الكلام.
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة الضحية التي ذهب شبابها هباءا منثورا على يد زوجها وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيه.
ربما كان بينهما مشاكل مما جعله ان لا يتحمل وكانت الضغوطات النفسية والاجتماعية اكثر ما يتحمله وهذا ما أدى به إلى ارتكاب هذه الجريمة البشعة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
نطالب بمتابعة أحداث هذه الجريمة البشعة والقبض عليه على الفور ومحاكمته باقصى عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذه الجرائم البشعة وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)
ان لله وان اليه راجعون الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان
مهما كانت الظروف لابد علا كل واحد منا التحكم في اعصابه لانترك الغضب يسيطر علينا
كترة الفتن وقلة الايمان بالله العلي العظيم كتر العنف وكتر التوتر لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اعود بالله العلي العظيم واتوب اليه هذه هي نتيجة الغضب السريع وعدم التفاهم وسرعة الانفعال ان لله وان اليه راجعون
مادنب اطفالهم الان الام دهبت لي خالقها رحمة الله عليها والاب دهب لي السجن غفر الله له وكان الله ولي اطفالهم
اين نحن من صبر ايوب عليه السلام لا المرات صارت من الصابرين ولا الرجل كدالك اللهم اعن وأغفر لنا ولهمنا الصبر والسلوان علا بعضنا البعض واللهم غفر لهما