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جرسيف.. خلاف بين زوجين ينتهي بجريمة قت.ل

2023-05-24 / 09:47
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هبة بريس - جرسيف

اهتزت ساكنة تجزئة الرحالي بمدينة جرسيف على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها سيدة في مقتبل عمرها.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى دخول الزوجين في الساعات الأولى من صباح يومه الأربعاء، في خلاف حاد انتهى بتوجيه الزوج لضربات قاتلة لزوجته بألة حادة أردتها قتيلة على الفور.

وبعد تنفيذ جريمته، حمل المعني بالأمر طفليه على متن سيارته واختفى الى وجهة مجهولة.

هذا وقد حلت المصالح المعنية على عجل بعين المكان، حيث تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات وفتح تحقيق للبحث عن المتهم وإيقافه والكشف عن تفاصيل الجريمة.

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