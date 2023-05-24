طقس الأربعاء.. قطرات مطرية مرتقبة بهذه المناطق
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، نزول أمطار مصحوبة برعد فوق كل من الشمال الغربي للمملكة والأطلسين الكبير والمتوسط والريف والسايس والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية.
كما يرتقب نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة مع احتمال تسجيل رعد محلي بأقصى جنوب المملكة، فضلا عن سقوط قطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق السواحل الممتدة من تزنيت إلى طرفاية.
ومن المرتقب أيضا أن يكون الطقس باردا نسبيا فوق مناطق الأطلس والريف. كما سيلاحظ تناثر غبار محلي بداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة، إلى جانب تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما محليا بكل من وسط وجنوب البلاد. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 09 و 14 درجة بكل من المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط والسايس ووالماس، وما بين 17 و 20 درجة بأقصى جنوب البلاد. وستكون ما بين 12 و 17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا طفيفا.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
9 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث النافع يارب العالمين..
الحمد لله على هذه التساقطات المطرية الأخيرة انعشت حقينة السدود..
لولا الماء لمات النبات وكل شيء . مصداقا اقوله تعالى:« وجعلنا من الماء كل شيء حي »..
الحمدلله على هذه الأمطار الأخيرة اعطت نتائج إيجابية على الفرشة المائية والحمدلله.
رغم تأخرها فالحمد لها فوائد في المزروعات الفلاحية والخضر والفواكه واشجار الزيتون..
نطمع في المزيد من المطر لأن انحباسه في الأواني الأخيرة وخصوصا موجة الحر الغير المسبوقة تأثرت بها المزروعات الفلاحية .
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( وجعلنا من الماء كل شيء حي) بالفعل أن هذه الأمطار الأخيرة اعطت انتعاشا مهما في المزروعات الفلاحية والأشجار وحتى البهائم والحمدلله انها نعمة عظيمة من عند الله.
اللهم اسقينا الغيث نافعا ولا ضارا ولا تجعلنا من القانطين وارحمنا يا أرحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك يارب ارحم الراحمين اللهم لاتجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.