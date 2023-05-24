طقس الأربعاء.. قطرات مطرية مرتقبة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، نزول أمطار مصحوبة برعد فوق كل من الشمال الغربي للمملكة والأطلسين الكبير والمتوسط والريف والسايس والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية.

كما يرتقب نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة مع احتمال تسجيل رعد محلي بأقصى جنوب المملكة، فضلا عن سقوط قطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق السواحل الممتدة من تزنيت إلى طرفاية.

ومن المرتقب أيضا أن يكون الطقس باردا نسبيا فوق مناطق الأطلس والريف. كما سيلاحظ تناثر غبار محلي بداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة، إلى جانب تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما محليا بكل من وسط وجنوب البلاد. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 09 و 14 درجة بكل من المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط والسايس ووالماس، وما بين 17 و 20 درجة بأقصى جنوب البلاد. وستكون ما بين 12 و 17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا طفيفا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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