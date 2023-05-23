حموشي يتكفل بمصاريف عمرة ستة أرامل
قرر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني تكليف مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بالتكفل بمصاريف العمرة لفائدة ستة من أرامل وذوي شهداء الواجب الذين كانوا يعملون قيد حياتهم بولايتي أمن فاس ومكناس.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد خصصت حفل استقبال لفائدة ستة من أرامل وذوي شهداء الواجب الذين عملوا قيد حياتهم بمصالح الأمن الوطني بمدينتي فاس ومكناس، وذلك على هامش فعاليات الدورة الرابعة لأيام الأبواب المفتوحة، حيث تم الاحتفاء بهم وتكريمهم فضلا عن تمكينهم من دعم مالي وتكفل بمصاريف مناسك العمرة.
وتدخل هذه الالتفاتة الإنسانية المرتبطة بقيم التكافل الاجتماعي، في سياق تعزيز المبادرات التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل ترسيخ المواكبة الاجتماعية لمنتسبي الأمن الوطني وأفراد أسرهم وذوي حقوقهم، وإعلاء قيم الاعتراف والامتنان لشهداء الواجب، بحيث عرفت السنوات الأخيرة القيام بالعديد من المبادرات المماثلة سواء خلال المناسبات الدينية أو في بعض الحالات الاجتماعية والصحية التي تستلزم الدعم المادي والاجتماعي
8 تعليقات
ونعم الرجل .لم يسبق لي أن سمعت عن هذه المبادرات الطيبة في عهد المدراء السابقين.
الله يجازيه في الدنيا والآخرة كتحس بيه كيخدم اللبلاد او اللعباد من قلبو
مثل هدا الرجل العظيم قليلا جدا لايحب الظلم وغير استيغلالي اللهم نجيه من شر خلقك وبارك له في عمره
ياربي غير شي عشرة بحالو كاع يمشيو العومرة الله يهدينا علا بعضنا البعض الله يحفضك اسي الحموشي فرحتينا
الله يتقبل منك سائر اعمالك وجعل الله هدا الخير في ميزان حسناتك انشاالله
انه مواطن حور وغيور علا بلاده وهو شاب مغربي حور قبل ان يمارس مهنته وهده المبادرة منه لاتدل الا على الخير الدي في قلبه وعلا الدي ترعر فيه حفضك الله لأهلك ووطنك
هدا مايعرف علا المغاربة والحمدلله الجود والكرم اكان من ماله الخاص أو من مال الدولة المهم في الموضوع انه فكر في ارملة لاحول ولاقوة لها الا بالله جزاك الله خير الجزاء
كما يقال وقيل من شب على شيء شاب عليه وهدا الرجل العضيم شبا علا فعل الخير حفضك الله لهدا الوطن ونتمنا المزيد من امثالك نحن في امس الحاجة لمثل هده المبادرات في عصرنا الحالي