حموشي يتكفل بمصاريف عمرة ستة أرامل

هبة بريس

قرر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني تكليف مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بالتكفل بمصاريف العمرة لفائدة ستة من أرامل وذوي شهداء الواجب الذين كانوا يعملون قيد حياتهم بولايتي أمن فاس ومكناس.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد خصصت حفل استقبال لفائدة ستة من أرامل وذوي شهداء الواجب الذين عملوا قيد حياتهم بمصالح الأمن الوطني بمدينتي فاس ومكناس، وذلك على هامش فعاليات الدورة الرابعة لأيام الأبواب المفتوحة، حيث تم الاحتفاء بهم وتكريمهم فضلا عن تمكينهم من دعم مالي وتكفل بمصاريف مناسك العمرة.

وتدخل هذه الالتفاتة الإنسانية المرتبطة بقيم التكافل الاجتماعي، في سياق تعزيز المبادرات التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل ترسيخ المواكبة الاجتماعية لمنتسبي الأمن الوطني وأفراد أسرهم وذوي حقوقهم، وإعلاء قيم الاعتراف والامتنان لشهداء الواجب، بحيث عرفت السنوات الأخيرة القيام بالعديد من المبادرات المماثلة سواء خلال المناسبات الدينية أو في بعض الحالات الاجتماعية والصحية التي تستلزم الدعم المادي والاجتماعي

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