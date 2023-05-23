أمن الرباط يوقف فرنسيا مطلوبا لبلاده في جريمة قتل

هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد فوق الأراضي الفرنسية.

وأوضح مصدر أمني أنه حسب المعطيات الخاصة بهذه القضية، التي شكلت موضوع شكاية رسمية موجهة من طرف السلطات القضائية الفرنسية، فإن الشخص الموقوف يشتبه في تورطه في تعريض مواطن فرنسي من أصل تونسي للضرب والجرح باستخدام السلاح الأبيض المفضي للموت في غضون سنة 2011 بمدينة باريس.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي لمكافحة مختلف مظاهر الجريمة، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي، وكذا تفعيل إجراءات التسليم أو المتابعة القضائية حسب الاتفاقيات والنصوص الوطنية ذات الصلة.

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