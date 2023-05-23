ناهز إنجازه 38 مليون درهم…إفتتاح معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات

هبة بريس

هبة بريس- الدار البيضاء

ترأس نبيل خروبي، عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، يوم أمس الإثنين 22 ماي 2023 بالدار البيضاء، حفل الافتتاح الرسمي لمعهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات، وذلك بحضور كيري مونهان، المديرة المقيمة لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، و رضوان عراش، الكاتب العام لقطاع الفلاحة، و أسامة الهلالي، المدير العام المساعد لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، و مولاي عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، والسيد كمال رحال السولامي، رئيس الفيدرالية الوطنية للخبازة والحلويات، والسيد الحسين أزاز، رئيس الجمعية الوطنية لتثمين الخبازة والحلويات.

ويعتبر معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات من بين مؤسسات التكوين المهني الخمسة عشر (15) المستفيدة من دعم صندوق “شراكة” المحدث من طرف وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب في إطار برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة، ممثلة بهيئة تحدي الألفية. ويهدف صندوق “شراكة” بالأساس إلى الإسهام في تعزيز الاندماج المهني للشباب، والرفع من تنافسية المقاولات، وكذا اعتماد نماذج للحكامة متوافق بشأنها مع المهنيين.

وقد قادت الفيدرالية الوطنية للمطاحن، بشراكة مع قطاع الفلاحة والجمعية الوطنية لتثمين الخبازة والحلويات، مشروع إنشاء هذا المعهد، الذي ناهز الاستثمار الإجمالي المعبأ له 38 مليون درهم، بما في ذلك مساهمة لصندوق “شراكة” في حدود 75٪.

وقد تجسدت هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إنشاء “شركة مجهولة الاسم”، ألا وهي “IFMBP Casablanca S.A”، باعتبارها هيئة لحكامة هذا المعهد، الذي يندرج إنشاءه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإحداث جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني تشرك بشكل أقوى المهنيين.

فبالإضافة إلى مهنيي القطاع، يتألف مجلس إدارة “IFMBP Casablanca S.A”، التي تحوز الفيدرالية الوطنية للمطاحن معظم رأسمالها، من ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالفلاحة والمالية والتكوين المهني.

وبفضل الاستثمار الذي تم إنجازه، يضم معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات، الذي تم تزويده بتجهيزات تقنية وتعليمية بمبلغ إجمالي يقارب 9,3 مليون درهم، ورشات للتكوين في الخبازة والمعجنات والحلويات، وقاعة للتكوين، وقاعة للمؤتمرات، وأماكن مخصصة لتخزين المواد الأولية والمنتجات النهائية، ومرافق إدارية وتقنية، ومطعم، ومطبخ، ومرافق ملحقة مختلفة.

وسيوفر هذا المعهد سنويًا 400 مقعدًا بيداغوجيا، بما في ذلك 160 مقعدًا برسم التكوين بالتناوب (التقني والتقني المتخصص) و240 مقعدًا برسم التكوين بالتعلم (التأهيل)، وذلك في 6 شعب وهي الخبازة والمعجنات، وصانع الحلويات والشوكولاتة والمثلجات، وتدبير نقاط البيع بمحلات الخبازة والحلويات، ومساعد خباز، ومساعد حلواني، ومكلف بالمبيعات.

وهكذا، وعلاوة على التكوين المهني الأساسي، سيوفر معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات تكوينات لتأهيل أو إعادة تأهيل الشباب الباحثين عن عمل، وتكوينا مستمرا ولتطوير المهارات لفائدة مستخدمي المقاولات في القطاع، بالإضافة إلى مسارات تكوينية أخرى في المهن ذات الصلة بالمهن التي يستهدفها المعهد.

وبالتالي، ستمكن هذه التكوينات عالية الجودة من الاستجابة لحاجيات المهنيين من الكفاءات المؤهلة. ولهذه الغاية، سيقدم معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات كذلك لمقاولات القطاع خدمات استشارية، وكذا خدمات المواكبة والدعم فيما يتعلق بتشخيص وتحديد حاجياتها من التكوين، وبلورة مخططات التكوين، والمساعدة التقنية.

تجدر الإشارة إلى أن المشاريع الخمسة عشر (15) المستفيدة من دعم صندوق “شراكة”، بغلاف مالي إجمالي ناهز 1,1 مليار درهم، تهم إحداث 9 مؤسسات للتكوين المهني وتوسعة أو إعادة تأهيل و/أو تحويل 6 مؤسسات قائمة. وتشمل هذه المشاريع قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية، والسياحة، والصناعة، والصناعة التقليدية، والبناء والأشغال العمومية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة.

وتتواجد هذه المؤسسات، التي ستعمل على تكوين حوالي 13.000 متدرب سنويًا، في ست جهات من المملكة، وهي الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وبني ملال-الخنيفرة، ودرعة-تافيلالت، وجهة الشرق.

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