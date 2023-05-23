” سعيد حروزة” رئيساً لجماعة سيدي الطيبي بالقنيطرة

2023-05-23 / 20:54
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هبة بريس

بالأغلبية، فاز حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة جماعة سيدي الطيبي ثاني أكبر جماعات إقليم القنيطرة، وظفر مرشحه سعيد حروزة، خلال الانتخابات الجزئية المنظمة يوم الاثنين 22 ماي 2023، بـ17 صوتا مقابل 11 لمنافسه.

وتعهد الرئيس الجديد، بتدبير جماعة سيدي الطيبي، بشكل ينهض بأوضاعها، ويدفع بتنميتها إلى مستويات أكثر تقدما. وقال عقب انتخابه، إن الرهان التنموي يمثل أولوية عمله في هذه الجماعة التي عانت لسنوات من التهميش والأعطاب التنموية، وفق تعبيره.

وشدد سعيد حروزة، على ضرورة تطوير ظروف عيش ساكنة الجماعة، وذلك عبر إنجاز برامج تنموية اقتصادية واجتماعية مندمجة، تعتبر أبرز ملفات عمل الجماعة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على ضرورة تقوية المبادرات المحلية للتنمية وتثمينها، أخذا بعين الاعتبار التقاطبات والتفاعلات الوظيفية بين مختلف المؤهلات على المستوى المجالي، وكذا بين مختلف قطاعات الأنشطة.

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