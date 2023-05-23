بريطانية تزور “قلبها” المعروض في متحف

2023-05-23 / 20:47
0
هبة بريس _ متابعة

زارت جينيفر ساتون سيدة بريطانية متحف هانتيريان في لندن بعد 16 سنة من استئصاله وإجراء عملية جراحة زرع أنقذت حياتها.

وقالت ساتون “رأيت قلبي معروضا ضمن قفص زجاجي في متحف هانتيريان بلندن كان غريبا ولا يصدق”.

وقالت السيدة البالغة من العمر 38 عامًا إنها تأمل في أن يساعد ذلك في تعزيز التبرع بالأعضاء، ووصفته بأنه «أعظم هدية ممكنة». وقالت لـ«بي بي سي» إنها تعيش الآن حياة مزدحمة ونشيطة. وكانت ساتون طالبة جامعية عندما أدركت أنها كانت تعاني من الإرهاق في أثناء التمارين المعتدلة مثل المشي فوق التلال. وتم تشخيص حالتها بسرعة بأنها مصابة باعتلال عضلة القلب المقيد – وهي حالة تحد من قدرة القلب على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم – وقيل لها إنها ستموت دون إجراء عملية زرع.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of دراسة بريطانية: مادة الرياضيات تسبب الإحباط والضغط النفسي

دراسة بريطانية: مادة الرياضيات تسبب الإحباط والضغط النفسي

2023-05-23 / 09:46
Photo of ” واتساب” يتيح خاصية تعديل الرسائل بعد 15 دقيقة من إرسالها

” واتساب” يتيح خاصية تعديل الرسائل بعد 15 دقيقة…

2023-05-22 / 20:42
Photo of دراسة: العمل بنظام “التناوب” يدمر فرص النساء في الإنجاب

دراسة: العمل بنظام “التناوب” يدمر فرص النساء في الإنجاب

2023-05-22 / 10:21
Photo of عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب!

عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب!

2023-05-20 / 11:29
Photo of الكشف عن “AGI”.. النسخة الأخطر من الذكاء الاصطناعي

الكشف عن “AGI”.. النسخة الأخطر من الذكاء الاصطناعي

2023-05-18 / 20:06
Photo of مق…تل شخص في مشاجرة بسبب “قطعة كيك” بمصر

مق…تل شخص في مشاجرة بسبب “قطعة كيك” بمصر

2023-05-18 / 10:26
Photo of اختبار جديد ينعش الآمال بمنع “الإجهاض التلقائي”

اختبار جديد ينعش الآمال بمنع “الإجهاض التلقائي”

2023-05-17 / 14:14
Photo of وزنه أكبر من طن وبيع بمبلغ خرافي.. أضخم ثور يثير ضجة بمصر

وزنه أكبر من طن وبيع بمبلغ خرافي.. أضخم ثور…

2023-05-16 / 12:57
Photo of دراسة علمية: للحلزون عواطف وذاكرة

دراسة علمية: للحلزون عواطف وذاكرة

2023-05-12 / 10:53
Photo of دخل لغرفة داخل فندق.. فاكتشف جث.ة تحت سريره

دخل لغرفة داخل فندق.. فاكتشف جث.ة تحت سريره

2023-05-09 / 13:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق