قنصلية متنقلة في لاتيانو لتزويد أفراد الجالية المغربية بخدمات القرب

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

تماشيا مع سياسة القرب التي تنتهجها وزارة الشؤون الخارجيةوالتعاون الإفريقي والمغاربةالمقيمين بالخارج، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى خدمة مغاربة العالم في أفضل الظروف، أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية بنابولي إيطاليا، عن تنظيم قنصلية متنقلة إلى مدينة لاتيانو، لفائدة المغاربة المقيمين بالمنطقة، وذلك يوم السبت 27ماي الجاري بمقر بلدية لاتيانو piazza umberto 46 latiano ,من الساعة 8.00 الى 13.00 زوالا .

وذكر بلاغ صادر عن القنصلية المغربية بنابولي توصلت” هبة بريس “بنسخة منه أن الخدمات المقدمة ستشمل، بالخصوص، تسليم جوازات السفر و بطاقة التعريف الوطنية وكذلك إجراءات أخذ المواعيد عبر الإنترنت وتقديم الاستشارات و التوجيه فيما يتعلق بالتوثيق و الحالة المدنية .

ويأتي تنظيم هذه القنصلية المتنقلة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وراعه الرامية إلى العناية بأفراد الجالية المغربية بالخارج، وتقريب الخدمات القنصلية من محلات إقامتهم، والاهتمام بأحوالهم وشؤونهم، وتمكينهم من مختلف الخدمات الإدارية في أفضل الأحوال والظروف .

تزامنا مع انطلاق عملية مرحبا 2023. وبالإضافة إلى بعدها الإداري،ستكون هذه المبادرة مناسبة لطاقم القنصلية العامة بنابولي بقيادة الديبلوماسي المحنك القنصل العام “محمد خليل ” لعقد لقاء تواصلي مع ممثلي روؤساء الجمعيات المغربية العاملة بجهة ” بوليا ” للإنصات والتواصل ، والاطلاع عن قرب على انشغالاتهم وأوضاعهم الاجتماعية والمهنية وانتظاراتهم .

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