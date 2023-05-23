21 قتيلا و 2398 جريحا حصيلة حوادث السير بالمدن

2023-05-23 / 19:50
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هبة بريس _ الرباط

لقي 21 شخصا مصرعهم، وأصيب 2398 آخرون بجروح، إصابات 91 منهم جروحهم بليغة، في 1703 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 ماي الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 43 ألفا و637 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و875 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 34 ألفا و762 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و338 ألفا و950 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4893 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و875 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 389 مركبة.

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