الصداقة البرلمانية المغربية – الإسرائيلية.. حزب يطالب بسحب ممثله من التجمّع

2023-05-23 / 19:31
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هبة بريس _ الرباط

طالب حزب الثلاثاء، 22 مايو رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي بسحب ممثله في مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الإسرائيلية التي أعلنت الرباط عن تشكيلها منذ أيام.

وعلم أن “رشيد حموني، رئيس الكتلة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية راسل العلمي، ملتمساً سحب ممثل عن الحزب من لائحة مجموعة الصداقة المغربية-الإسرائيلية”. وأضاف المتحدث: “لا نرغب في عضوية مجموعة الصداقة، ووجود اسم ممثل كتلتنا النيابية، مجرد خطأ إداري”.

وأعلن الثلاثاء الماضي، تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية. ونشر موقع المجلس، أسماء أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، دون ذكر تاريخ تأسيسها.

وضمت المجموعة في عضويتها ممثلين عن مختلف الفرق النيابية، باستثناء فريق “التجمع الوطني للأحرار” ومجموعة “العدالة والتنمية”.

وقال المجلس، إن المجموعة “يترأسها البرلماني نور الدين الهروشي المنتمي لفريق حزب “الاتحاد الدستوري”

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تعليق واحد

  1. هذا ما يسمى بالمزايدة السياسية ، ما المانع ان تكون جميع الاحزاب ممثلة بمجموعة الصداقة ، اسرائيل دولة صديقة و فلسطين دولة صديقة

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