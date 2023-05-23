المغرب/إسرائيل.. تدارس سبل تعزيز التعاون في المجال السينمائي

هبة بريس

عقدت لجنة الفيلم بالداخلة ومهرجان الرباط لسينما المؤلف، اجتماعا مع ممثلي وزارة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، في إطار الدورة ال76 لمهرجان “كان”، من أجل تدارس سبل التعاون في المجال السينمائي.

وأفاد بلاغ للجنة الفيلم بالداخلة بأنه تم، خلال هذا اللقاء، التأكيد على الدور الذي يضطلع به المغرب كبلد منفتح ومتعدد الثقافات، وكوجهة سينمائية جعلت كبرى الشركات العالمية للإنتاج السينمائي تختاره لتصوير الأفلام.

وأضاف البلاغ أنه تم الاتفاق على فتح باب التعاون في المجال السينمائي، من أجل تبادل الخبرات والزيارات، والسعي إلى الإنتاج المشترك للأفلام، إضافة إلى الجانب المتعلق بالتكوين والمشاركة في المهرجانات السينمائية.

كما تم الاتفاق على قيام وفد سينمائي إسرائيلي بزيارة إلى المغرب، من أجل التحضير لإنتاجات سينمائية مشتركة، خاصة تلك المتعلقة بالمكون الثقافي اليهودي بالمغرب.

ويتكون الوفد الإسرائيلي من مديرة قسم الأفلام بوزارة الثقافة والرياضة الإسرائيلية كارين كارميل، ومديرة الثقافة كاليت وهبة شاشو، والمديرة الفنية أوسنات بوكفزر.

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