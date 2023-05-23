موعد تنظيم الدورة الـ22 لجائزة الحسن الثاني لـ”التبوريدة”

هبة بريس _ و م ع

تنظم الجامعة الملكية المغربية للفروسية في الفترة ما بين 5 و11 يونيو المقبل فعاليات الدورة الـ22 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية “التبوريدة” “بطولة المغرب” بدار السلام في مدينة الرباط وذلك تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

وحسب بلاغ الجامعة فإن الدورة الحالية المنظمة تحت إشرافها ستعرف مشاركة 24 فرقة من بينها 18 في فئة الكبار “17 سنة فما فوق” وستة فرق في فئة الشبان “ما بين 12 و 16 سنة”.

وأضاف المصدر ذاته أن الفرق المشاركة في النهائيات تأهلت بعد خوضها الإقصائيات الجهوية و بين الجهات التي نظمت طيلة السنة.

وأوضح البلاغ أنه سيلتئم ضمن فعاليات هذه التظاهرة كل من هواة الفروسية التقليدية ومحترفي رياضة ركوب الخيل ،حول فن التبوريدة، المكون الرئيسي للعادات المرتبطة بالفرس، والضامنة لاستمرارية الطقوس والمهارات المرتبطة به.

وأشار إلى أن إدراج “التبوريدة” من طرف اليونيسكو ضمن قائمة التراث اللامادي سنة 2021 ، ساهم في تعزيز البعد الرمزي لهذه الممارسة العريقة المرتبطة بالفرس، تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للفروسية ، والشركة الملكية لتشجيع الفرس.

وتمثل هذه التظاهرة أيضا مكانة التبوريدة كجزء أساسي من الهوية الثقافية للمغرب، بساكنته وجهاته، ويذكر أن لقب الدورة ال21 في فئة الكبار عاد لسربة المقدم ماهير البشير من جهة الدار البيضاء سطات عمالة سطات.

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