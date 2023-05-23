موعد تنظيم الدورة الـ22 لجائزة الحسن الثاني لـ”التبوريدة”

2023-05-23 / 18:52
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هبة بريس _ و م ع

تنظم الجامعة الملكية المغربية للفروسية في الفترة ما بين 5 و11 يونيو المقبل فعاليات الدورة الـ22 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية “التبوريدة” “بطولة المغرب” بدار السلام في مدينة الرباط وذلك تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

وحسب بلاغ الجامعة فإن الدورة الحالية المنظمة تحت إشرافها ستعرف مشاركة 24 فرقة من بينها 18 في فئة الكبار “17 سنة فما فوق” وستة فرق في فئة الشبان “ما بين 12 و 16 سنة”.

وأضاف المصدر ذاته أن الفرق المشاركة في النهائيات تأهلت بعد خوضها الإقصائيات الجهوية و بين الجهات التي نظمت طيلة السنة.

وأوضح البلاغ أنه سيلتئم ضمن فعاليات هذه التظاهرة كل من هواة الفروسية التقليدية ومحترفي رياضة ركوب الخيل ،حول فن التبوريدة، المكون الرئيسي للعادات المرتبطة بالفرس، والضامنة لاستمرارية الطقوس والمهارات المرتبطة به.

وأشار إلى أن إدراج “التبوريدة” من طرف اليونيسكو ضمن قائمة التراث اللامادي سنة 2021 ، ساهم في تعزيز البعد الرمزي لهذه الممارسة العريقة المرتبطة بالفرس، تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للفروسية ، والشركة الملكية لتشجيع الفرس.

وتمثل هذه التظاهرة أيضا مكانة التبوريدة كجزء أساسي من الهوية الثقافية للمغرب، بساكنته وجهاته، ويذكر أن لقب الدورة ال21 في فئة الكبار عاد لسربة المقدم ماهير البشير من جهة الدار البيضاء سطات عمالة سطات.

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‫10 تعليقات

  2. اعتبرها تفاهات وضياع أموال الشعب في المهرجانات وفي الحفلات الغنائية على علم أننا نعيش أزمة الغلاء المعيشي وغيرها من الأزمات المالية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  3. التبوريدة من الفنون والثرات الأصيل المغربي لهذ يجب علينا الحفاظ عليها ونغرسها في ابنائنا وبناتنا ..

  4. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علموا اولادكم ركوب الخيل والسباحة ورمي الرماح..

  5. إنه المغرب ولا تستغرب ، نحن في أزمة خانقة وموجة الغلاء المعيشي في الأسعار الملتهبة في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها وأنتم في المهرجانات وتضيع الأموال العامة.. ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

  6. ومن منا لا يتفرج في التبوريدة فهي من الهوية الثقافية والفنية للمغرب ، أنا بدوري تعجبني كثيرا وكل ما يخوفني بها هو ذالك ( البارود) هههههههههههه.

  7. منذ القدم وتبوريدة لها مكانة مرموقة عند المغاربة وبالاخص الامازيغين فهي أصالة ومواصلة من جد الى أب فنتمنى ان لا نتخلى عنها ونعلمها لأبنائنا ..

  8. إنها نخوة مغربية وثرات مغربي أصيل الذي يعيد الاعتبار للفارس العربي ويؤرخ للذاكرة الوطنية فهي معروفة منذ القدم لهذا نعلم ابنائنا بركوب الخيل وتربيتهه بحيث الأصل من اجدادنا..

  9. يجب الحفاظ على هذا الثرات الأصيل المغربي أبا عن جد الى ان يرث الله الارض ومن عليها.

  10. التبوريدة لا تعرف السن المحدد الكل اعتادوا على ركوب الخيل منذ الصغر الى الكبر لأن من شب على شيء شاب عليه.

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