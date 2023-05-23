التوفيق: “أعطينا الأولوية للذين تعذر عليهم الحج السنة الماضية بسبب السن أو اللقاح”

هبة بريس

استعرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، الاستعدادات الأخيرة لانطلاق موسم الحج لهذه السنة.

وذكر التوفيق في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن اللجنة الملكية للحج عقدت اجتماعها يوم الأربعاء 17 رجب 1444 الموافق لـ 08 فبراير 2023، والذي حُدّد خلاله الإطار العام لأداء هذه الشعيرة، موضحا أن الوزارة عملت على تنفيذه من خلال تحديد لوائح الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج من الذين تم إرجاء حجهم من الموسم الماضي بسبب شرط السن أو التلقيح ضد كورونا.

وأضاف التوفيق أنه تم تحديد مصاريف الحج بالنسبة للتنظيم الرسمي في 62.929.00 درهم، مع تحديد تاريخ الأداء من الاثنين 27 فبراير 2023 إلى غاية يوم الجمعة 10 مارس2023، مؤكدا أنه تم انتقاء مؤطري ومرافقي الحجاج حسب حصة كل عمالة أو إقليم بمعدل مؤطر واحد لكل خمسين حاجا إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم حول طبيعة مهمتهم والعمل الواجب القيام به طيلة رحلات الحج.

وأشار إلى تحديد أعضاء البعثات الإدارية والعلمية والطبية والإعلامية في حوالي 750 عضوا، إذ تم إيفاد أول فوج منها يوم 19 ماي الجاري.

وأفاد الوزير بعقد اجتماعات مع الشركتين الناقلتين “الخطوط المغربية والسعودية” لوضع وضبط برنامج نقل الحجاج وتحسين الخدمات المقدمة لهم على متن الطائرات، إذ ستنطلق أول رحلة في مرحلة الذهاب يوم 2 يونيو 2023، وتنطلق آخر رحلة في المرحلة ذاتها يوم 22 يونيو 2023، فيما ستنطلق أول رحلة العودة يوم 3 يوليوز 2023، وآخر رحلة يوم 22 يوليوز 2023.

ولفت التوفيق إلى أنه تم تنظيم دورات تدريبية اعتبارا من شهر مارس 2023 لفائدة جميع المواطنين المقبلين على أداء مناسك الحج بمختلف مقرات المجالس العلمية بجميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التوعوية عبر وسائل الإعلام وبالمساجد بمختلف اللهجات شملت التوعية الدينية والإدارية الصحية.

كما تم إعداد أدوات توجيهية وإرشادية لمراحل الحج مُضمنَّة في شريط تطبيق إلكتروني للتحميل على الهواتف الذكية يشمل كل الدروس والإرشادات المتعلقة بأداء مناسك الحج بجميع اللهجات وكذا كتب “دليل الحج” و”المعتبِر” ومطوي “افعل ولا تفعل” ستُوزع على جميع الحجاج. وفق قول الوزير

وسيتم كذلك، يضيف الوزير، العمل بمبادرة طريق مكة بمطار الدار البيضاء لتسهيل إجراءات دخول الحجاج للمملكة العربية السعودية، إلى جانب الانخراط في الإجراء المتخذ من قبل الجهات السعودية والمتمثل في تسجيل الخصائص الحيوية للبصمات إلى جانب الصورة بواسطة الهواتف النقالة لجميع الحجاج عبر التطبيق المحدث لهذه الغاية “Saoudi Visa Bio”.

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