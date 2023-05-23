كرسيتيانو رونالدو

صحيفة إسبانية: رونالدو يخطط لفسخ عقده مع النصر السعودي

2023-05-23 / 17:10
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هبة بريس - وكالات

فجرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، وقالت إن “النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أبلغ المقربين منه رغبته بمغادرة نادي النصر السعودي لأسباب اجتماعية”.

وبحسب معلومات “موندو ديبورتيفو- Mundo Deportivo”، فإن كريستيانو رونالدو يرغب بالفعل في الرحيل عن النادي السعودي، الذي انضم إليه في ديسمبر الماضي بعد كأس العالم 2022.

وزعمت الصحيفة الكتالونية، أن كريستيانو رونالدو لم يعد يستطيع تحمل الحياة أكثر في السعودية على الرغم من بقاء موسمين على انتهاء عقده مع النصر.

وحسب الصحيفة، فإن رونالدو يريد الرحيل عن النادي السعودي بعد 5 أشهر فقط من وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض، بعقد تاريخي يمتد لموسمين ونصف الموسم بقيمة 200 مليون يورو لكل موسم.

ووفقا لنفس المصدر، رونالدو يرى أن البنى التحتية “بعيدة كل البعد عن تلك الخاصة بالمجتمع الحديث”. لذلك يخطط رونالدو والمقربين منه بتسريب هذا الموقف بهدف واضح وهو القدرة على المغادرة والعودة إلى أوروبا أو أي مكان آخر.

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