زياش يقضي أيامه الأخيرة في لندن ويستعد للانتقال إلى فريق جديد في الميركاتو الصيفي

هبة بريس : رياضة

يقضي الدولي المغربي حكيم زياش أيامه الأخيرة في العاصمة لندن ويستعد للانتقال إلى فريق جديد خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت مصادر إعلامية أن اللاعب المغربي اتخذ قراره بالرحيل عن تشيلسي الصيف القادم والانتقال إلى فريق جديد، بعدما فقد مكانته الأساسية إلى جانب توثر علاقته مع مالك النادي.

ووفقا لنفس المصادر فإن النجم المغربي يدروس عروضا إيطالية توصل بها في الفترة الماضية ويستعد للحسم في وجهته الجديدة.

ومعلوم أن زياش عانى من قلة التنافسية خلال النصف الثاني من الموسم الحالي، إذ ظل حبيس مقاعد البدلاء في أغلب المباريات وحصل على دقائق معدودة في مباريات أخرى.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1