التوفيق ل”الحجاج”: “خصكوم تمشيو بنية صادقة وبالصبر”

2023-05-23 / 16:39
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هبة بريس - لبنى أبروك

استعرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، الاستعدادات الأخيرة لانطلاق موسم الحج لهذه السنة.

وقال التوفيق في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء: “وقتما سنحت لنا الفرصة للحديث عن الحج، كنتوجه للحجاج بلي الحج حاجة موقوفة على قبول الله تعالى، لذلك فحالتهم النفسية والروحية هي حاسمة.”

وأضاف التوفيق قائلا “هناك شروط مذكورة وهي لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ماشي معناه أننا كنبغيو نتخباو باش شي حد يقولينا مدرتوش، لا خص الناس يمشيو فجو روحاني، وحنا كنبذلو مجهودنا والله رقيب علينا، لكن خص الحجاج يمشيو بنية صادقة وصبر” يؤكد التوفيق

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تعليق واحد

  1. ههههه مسيليمة يتكلم عن اسياده ، لا افهم كيف لصهيوني رسمي يتكلم في أمور اسياده ، الست صهيوني ومجرد ورق مرحاض يمسحون بك القدارة

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