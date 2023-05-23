تارودانت : ” إسكوبار هوارة” مطلق النار يبحث عن ملجأ وهؤلاء هم مساعدوه

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إختبأ ما يطلق عليه ” إسكوبار هوارة” مثل “الجرذان” بعد غزوته السبت الاحد الماضيين، والتي اشهر فيها سلاحه الناري في وجه ” مروجين صغار” للحشيش بدوار الكرطون التابع لجماعة سيدي بوموسى بدائرة اولاد التايمة إقليم تارودانت، بعد أن خلف إصابة شخصين واختطاف آخرين من منافسبه في تجارة الحشيش .

مؤسس ما يشبه كارتيل للمخدرات على شاكلة مافيا كلومبية، والذي ينشط بمنطقة حدودية بين إقليمي تارودانت و اشتوكة ايت باها، كان قد ظهر صباح الاحد الماضي وهو يتجول بدراجة نارية رفيعة ثمنها يتجاوز ( 40 مليون سنتيم)، قبل أن يختفي كسرعة البرق، الى غابة الاركان ” أدمين” حيت يحرك اتصالاته مع مساعديه لمعرفة أدق التفاصيل بعد حلول عدد من فرق الدعم لعناصر دركية تابعة القيادة الجهوية بعد ” ليلة الرعب” الذي احدثها زعيم العصابة الملقب ب ” العلوة” رفقة أشخاص اخرين استعملوا سلاح ناري وسيوف .

وقالت مصادر الجريدة، أن زعيم الكارتيل يفكر في الهروب الى أحد الأقاليم بالجنوب، للاختباء في انتظار مرور العاصفة، في حين أن مساعديه من شاركوه في غزوته، بعضهم يتحدر من مدن الشمال، وهم العناصر التي تمده بالمخدرات بعد جلبها من الشمال .

وبخصوص السلاح الناري الذي يتوفر عليه زعيم العصابة( بندقية صيد) فقد إستقدمها من عصابة تنشط بالشمال، في حين أن خراطيش السلاح التي وجه بعضها الى المختبر الوطني التابع للدرك من أجل فحصها، فأغلبها استقدمه من إقليم خريبݣة، ويتوفر على كمية كبيرة منها مخزنة بعناية لا يعرفها حتى مقربيه من أفراد عصابته .

يستعمل أسلوب الترهيب والتخويف مع محيطه او من كل شخص حاول التبليغ عن تجارته، بشكل يشبه طريقة زعيم كارتيل كولومبيا ” بابلو إسكوبار” الذي يعتبره مثله الاعلى، بعد أن قام بإختطاف واحتجاز واغتصاب شخص يتحدر من سبت الكردان، بعد أن شك فيه انه مصدر معلومات للسلطات الأمنية .

وكان المبحوث عنه، بعد واقعة إطلاق الرصاص صباح السبت الماضي، قد تخلص من عدد من ” شرائح الاتصالات” التي كان يستعملها في التواصل مع مساعديه، او مع العصابة التي تموله بشحنات ” الحشيش”.

ويبحث الملقب ” العلوة” عن كيفية الهروب والاختباء في مكان بعيد عن الاقليم، وعادة ما سيختار السفر عن طريق المسالك الطرقية الغير مراقبة عبر الجبال او الصحاري، للوصول الى وجهته، بينما خطته الثانية هو الاختباء في شاحنة لنقل البضائع للوصول الى مكانه المقصود، ولنا عودة إلى تفاصيل جديدة حول هذا الكارتيل في الاعداد القادمة .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0