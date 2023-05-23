محامي راشد الغنوشي: “فيديو مفبرك” هو سبب إيقاف موكلي

هبة بريس - وكالات

أكد سامي الطريقي، عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، أن إيقاف موكله من قبل السلطات القضائية اعتمد على فيديو مفبرك لأحد تصريحاته.

وقال الطريفي: “إيقاف موكلي وقع من أجل مجرّد تصريح سياسي وقعت فبركته وتدليسه”.

تصريحات عضو هيئة الدفاع عن رئيس البرلمان التونسي المنحل، جاءت خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء.

وأوضح الطريقي أن النيابة العامة التونسية أمرت بإيقاف الغنوشي بناء على تصريح ورد على صفحة معادية لحركة النهضة وحزبها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق منه.

ولفت إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها مع موكله تمت “خارج القانون”، متحدثا عن “التفتيش والإيقاف والاحتفاظ وحرمانه من التواصل مع المحامين الذين توجهوا إلى فرقة مقر العوينة”، حسب قوله.

وأشار عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة إلى أن “هذه الإجراءات لا يمكن أن تتم إلا في حالة التلبّس وفق ما ينص عليه الفصل 33 و34 من المجلة الجزائية”.

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