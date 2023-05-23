خطوة واحدة تفصل حكيمي عن معانقة لقب الدوري الفرنسي للموسم الثاني على التوالي

هبة بريس : رياضة

تفصل الدولي المغربي أشرف حكيمي خطوة واحدة فقط عن معانقة لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي عندما يحل فريقه باريس سان جيرمان ضيفا على ستراسبورغ يوم السبت القادم، ضمن الجولة 37 من الدوري الفرنسي.

ويحتاج زملاء حكيمي لتحقيق نقطة واحدة فقط من أجل حسم اللقب لصالحهم قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

ومعلوم أن حكيمي كان قد توج بلقب الدوري مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي، وستكون هذه المرة الثانية التي يحرز فيها الظهير الأيمن المغربي لقب الليغ 1.

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